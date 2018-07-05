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    Столетие начала Гражданской войны обсудили члены Российского исторического общества. войны и вооруженные конфликты, история, Нарышкин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСтолетие начала Гражданской войны обсудили члены Российского исторического общества

    Столетие начала Гражданской войны обсудили члены Российского исторического общества

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    Столетие начала Гражданской войны обсудили члены Российского исторического общества

    Столетие начала Гражданской войны обсудили члены Российского исторического общества

      Столетие начала в России Гражданской войны, которое отмечается в этом году, обсуждали сегодня на общем собрании Российского исторического общества. По словам его председателя Сергея Нарышкина, гражданская война — это худшее, что может случиться.

      Последствия всех прошедших гражданских войн дают о себе знать и сегодня. Нарышкин при этом не видит разницы между тем, где и когда произошел гражданский конфликт, будь-то гражданская война между Севером и Югом в США или вооруженный конфликт на Украине.

      Сергей Нарышкин: «Преодоление тяжелых травм, нанесенных Гражданской войной, возможно лишь совместными усилиями общества и профессиональных ученых, и сегодня нам особенно важно подойти к этой теме взвешенно и компетентно».

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