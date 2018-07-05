Вандалы залили краской памятник советским воинам в центре Вены

Неизвестные осквернили мемориал советским
воинам-освободителям на площади Шварценбергплац в центре Вены. Памятник облили краской.
Как сообщили ТАСС в посольстве России в Австрии, «фасад памятника облит черной краской, посольство держит вопрос на контроле и уже связалось с австрийскими властями».
Монумент советским солдатам на площади Шварценбергплац в центре австрийской столицы регулярно подвергается осквернению. 16 января прошлого года неизвестные заливали фасад памятника темно-красной краской, 10 января этого года вандалы облили его черной краской, очередной акт вандализма был совершен 6 марта этого года. Посольство России каждый раз направляет в МИД Австрии ноту протеста с требованием принять срочные меры по устранению нанесенного ущерба, выявлению и наказанию виновных лиц, а также недопущению подобных инцидентов впредь.
Монумент на венской площади Шварценбергплац является самым известным в Австрии памятником советским воинам-освободителям. Он сооружен в память о 17 тысячах советских солдат, погибших в ходе Венской наступательной операции 1945 года.
Монумент советским солдатам на площади Шварценбергплац в центре австрийской столицы регулярно подвергается осквернению. 16 января прошлого года неизвестные заливали фасад памятника темно-красной краской, 10 января этого года вандалы облили его черной краской, очередной акт вандализма был совершен 6 марта этого года. Посольство России каждый раз направляет в МИД Австрии ноту протеста с требованием принять срочные меры по устранению нанесенного ущерба, выявлению и наказанию виновных лиц, а также недопущению подобных инцидентов впредь.
Монумент на венской площади Шварценбергплац является самым известным в Австрии памятником советским воинам-освободителям. Он сооружен в память о 17 тысячах советских солдат, погибших в ходе Венской наступательной операции 1945 года.
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