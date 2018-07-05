В Госдуме назвали причину инцидента в Эймсбери

Инцидент с отравлением в Эймсбери говорит о разгуле преступности в Великобритании и неспособности правоохранительных органов обеспечить безопасность в стране, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
Юрий Швыткин, зампред комитета Госдумы по обороне: «Это (инцидент с отравлением в Эймсбери) говорит о разгуле преступности в Великобритании, отсутствии должной работы правоохранительных органов по предупреждению и пресечению соответствующих преступлений. Я бы назвал (причиной) внутренний беспорядок в самой стране».
Также Швыткин заявил, что власти РФ не должны давать объяснений по инциденту в Солсбери, так как не получили никакой информации, кроме голословных обвинений, передает РИА Новости.
Юрий Швыткин: «Россия сегодня не является стороной, которая должна оправдываться. У нас нет никакой вины, доказательств никаких не представлено, кроме голословных обвинений, которые больше носят пиаровский характер. Поэтому мы, на мой взгляд, не должны предоставлять никаких объяснений, а мы требуем, чтобы нас допустили к расследованию».
Ранее замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес попросил РФ предоставить информацию по поводу инцидента в Солсбери, заявив, что «ждет звонка со стороны РФ».
Напомним, полиция английского графства Уилтшир сообщила о «серьезном инциденте» в соседнем с Солсбери городе Эймсбери, где два человека «оказались под воздействием неизвестного вещества» и были госпитализированы в критическом состоянии. Позднее глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Басу подтвердил, что пострадавшие были отравлены тем же веществом, что и работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Также Швыткин заявил, что власти РФ не должны давать объяснений по инциденту в Солсбери, так как не получили никакой информации, кроме голословных обвинений, передает РИА Новости.
Юрий Швыткин: «Россия сегодня не является стороной, которая должна оправдываться. У нас нет никакой вины, доказательств никаких не представлено, кроме голословных обвинений, которые больше носят пиаровский характер. Поэтому мы, на мой взгляд, не должны предоставлять никаких объяснений, а мы требуем, чтобы нас допустили к расследованию».
Ранее замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес попросил РФ предоставить информацию по поводу инцидента в Солсбери, заявив, что «ждет звонка со стороны РФ».
Напомним, полиция английского графства Уилтшир сообщила о «серьезном инциденте» в соседнем с Солсбери городе Эймсбери, где два человека «оказались под воздействием неизвестного вещества» и были госпитализированы в критическом состоянии. Позднее глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Басу подтвердил, что пострадавшие были отравлены тем же веществом, что и работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
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