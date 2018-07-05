    5 июля, 14:00. Брифинг Марии Захаровой

    Приехавший на ЧМ-2018 болельщик из Нигерии попросил политического убежища в России

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    Приехавший на ЧМ-2018 болельщик из Нигерии попросил политического убежища в России

    Приехавший на <nobr>ЧМ-2018</nobr> болельщик из Нигерии попросил политического убежища в России

    Болельщик из Нигерии запросил политическое убежище в России, поскольку опасается за свою жизнь в случае возвращения на родину.

    Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник, мужчина уже обратился с соответствующим запросом в правоохранительные органы. По словам собеседника агентства, нигерийцу поступают угрозы убийством от местных военных из-за того, что он участвовал в антиправительственных акциях.

    Источник рассказал, что гражданин Нигерии прибыл в Россию на чемпионат мира по футболу. Решение о предоставлении ему политического убежища пока не принято.

    Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. Команда Нигерии не смогла выйти в плей-офф чемпионата, проиграв решающий матч группового этапа Аргентине (1:2).

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