«Натали Турс» начала выплачивать компенсации туристам за несостоявшиеся поездки

Компания «Натали Турс» начала выплачивать туристам деньги за несостоявшиеся туры, за среду на прямые финансовые выплаты по несостоявшимся поездкам было направленно 800 тысяч рублей.
Как сообщил президент туроператора Владимир Воробьёв на своей странице в Facebook, «в среду, 4 июля, компания ООО „Панорама тур“ (юрлицо „Натали Турс“ — ред.) проинформировала агентства о дополнительных механизмах компенсаций туристам по несостоявшимся поездкам».
Владимир Воробьёв: «Туристы с регулярной перевозкой в составе пакета в качестве частичной компенсации потерь могут воспользоваться выкупленными авиабилетами и оформленными визами. Также предложены и другие инструменты получения компенсаций в виде гарантийного предоставления туристических услуг в последующий период времени».
По оценке Воробьёва, компенсации в виде переданных авиабилетов покроют до 30% от возможных потерь туристов. Он подчеркнул, что «за вчерашний день на прямые финансовые выплаты по несостоявшимся поездкам было направлено 800 тысяч рублей».
Накануне крупнейший российский туроператор «Натали Турс» заявил об аннулировании всех проданных и забронированных до 30 сентября туров из-за финансовых проблем. В компании подтвердили свое желание возместить средства по забронированным турам, но констатировали, что на сегодняшний день сроки выплат обозначить пока невозможно.
Глава «Натали Турс» заявил, что финансовые проблемы туроператора были спровоцированы в том числе конфликтом с авиакомпанией «Трансаэро». Известно, что, когда авиаперевозчик обанкротился, компания заплатила 5,8 млн долларов по иску авиакомпании за неисполнение обязательств по чартерным перевозкам.
Владимир Воробьёв: «Туристы с регулярной перевозкой в составе пакета в качестве частичной компенсации потерь могут воспользоваться выкупленными авиабилетами и оформленными визами. Также предложены и другие инструменты получения компенсаций в виде гарантийного предоставления туристических услуг в последующий период времени».
По оценке Воробьёва, компенсации в виде переданных авиабилетов покроют до 30% от возможных потерь туристов. Он подчеркнул, что «за вчерашний день на прямые финансовые выплаты по несостоявшимся поездкам было направлено 800 тысяч рублей».
Накануне крупнейший российский туроператор «Натали Турс» заявил об аннулировании всех проданных и забронированных до 30 сентября туров из-за финансовых проблем. В компании подтвердили свое желание возместить средства по забронированным турам, но констатировали, что на сегодняшний день сроки выплат обозначить пока невозможно.
Глава «Натали Турс» заявил, что финансовые проблемы туроператора были спровоцированы в том числе конфликтом с авиакомпанией «Трансаэро». Известно, что, когда авиаперевозчик обанкротился, компания заплатила 5,8 млн долларов по иску авиакомпании за неисполнение обязательств по чартерным перевозкам.
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