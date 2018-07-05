    5 июля, 14:30. Брифинг Марии Захаровой

    «Аморальное поведение»: вратаря украинских «Карпат» выгнали из клуба за поддержку сборной России

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    • Фото: fckarpaty.com.ua
    «Аморальное поведение»: вратаря украинских «Карпат» выгнали из клуба за поддержку сборной России

    «Аморальное поведение»: вратаря украинских «Карпат» выгнали из клуба за поддержку сборной России

    «Аморальное поведение»: вратаря украинских «Карпат» выгнали из клуба за поддержку сборной России
  • Фото: fckarpaty.com.ua

    • Львовский футбольный клуб «Карпаты» в одностороннем порядке расторг контракт с 18-летним вратарем Михаилом Готрой после того, как он в соцсетях поддержал сборную России на чемпионате мира.

    Как сообщили в фан-клубе «Карпат», голкипер уволен из клуба «за аморальное поведение» — публикации в соцсетях в поддержку сборной России.

    В частности, перед игрой 1/8 финала между сборными России и Испании вратарь «Карпат» опубликовал в Instagram фото, на котором изображен с усами, и добавил хэштег #усынадежды. А после победы россиян футболист опубликовал видео, на котором радуется выходу российской сборной в четвертьфинал, с подписью «Браво» и российскими флагами.

    Руководство и пресс-служба «Карпат» ситуацию не комментируют, а болельщики клуба, судя по комментариям на сайте, полностью поддержали решение: «Правильно сделали, таким не место в клубе».

    Ранее власти Украины призывали к «всеобъемлющему бойкоту» ЧМ в России и отказались транслировать матчи по телевидению.

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