«Роскосмос» отказался от участия в «Фарнборо-2018»

Госкорпорация «Роскосмос» отказалась от участия в авиакосмическом салоне «Фарнборо» в Великобритании в этом году.
Об этом сообщил руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко. Причины такого решения он не объяснил, передает РИА Новости.
В прошлом году авиасалон «Фарнборо» в Великобритании запретил России выставлять свою военную технику. Заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Анатолий Пунчук назвал произошедшее «примером недобросовестной конкуренции». Именно из-за запрета российским компаниям выставлять военную технику «Роскосмос» отказался от участия в авиасалоне «Фарнборо-2016».
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров ранее заявил журналистам, что авиасалоны в Ле-Бурже и Фарнборо себя изжили, а Россия отдает приоритет выставкам в Китае, Сингапуре, Латинской Америке.
В прошлом году авиасалон «Фарнборо» в Великобритании запретил России выставлять свою военную технику. Заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Анатолий Пунчук назвал произошедшее «примером недобросовестной конкуренции». Именно из-за запрета российским компаниям выставлять военную технику «Роскосмос» отказался от участия в авиасалоне «Фарнборо-2016».
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров ранее заявил журналистам, что авиасалоны в Ле-Бурже и Фарнборо себя изжили, а Россия отдает приоритет выставкам в Китае, Сингапуре, Латинской Америке.
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