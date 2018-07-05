    «Роскосмос» отказался от участия в «Фарнборо-2018»

    комментировать

    «Роскосмос» отказался от участия в «Фарнборо-2018»

    «Роскосмос» отказался от участия в <nobr>«Фарнборо-2018»</nobr>

    Госкорпорация «Роскосмос» отказалась от участия в авиакосмическом салоне «Фарнборо» в Великобритании в этом году.

    Об этом сообщил руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко. Причины такого решения он не объяснил, передает РИА Новости.

    В прошлом году авиасалон «Фарнборо» в Великобритании запретил России выставлять свою военную технику. Заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Анатолий Пунчук назвал произошедшее «примером недобросовестной конкуренции». Именно из-за запрета российским компаниям выставлять военную технику «Роскосмос» отказался от участия в авиасалоне «Фарнборо-2016».

    Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров ранее заявил журналистам, что авиасалоны в Ле-Бурже и Фарнборо себя изжили, а Россия отдает приоритет выставкам в Китае, Сингапуре, Латинской Америке.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru