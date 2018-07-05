Жители села в Хабаровском крае сами заработали на модернизацию мобильных сетей

Жители приграничного села в Хабаровском крае, ставшие жертвами китайского роуминга, сами заработали на модернизацию отечественных мобильных сетей.

Жители села Невельское теперь ищут любой повод, чтобы позвонить родственникам или друзьям. Ведь совсем недавно мобильная связь была для них в буквальном смысле роскошью. Деревня находится в приграничной зоне, по ту сторону реки Уссури можно разглядеть китайские постройки и вышки сотовой связи. Настолько мощные, что десятки живущих по соседству россиян оказались жертвами коварного роуминга.



Сергей Кожевников, глава сельского поселения: «Кто только заезжает к нам в гости, сразу попадает на роуминг. И все — денежка слетает».



На стене местного дома культуры еще висят два таксофона. Но даже проводная связь там работает неустойчиво. С просьбой усилить сигнал жители Невельского обратились к представителям российских мобильных операторов, но получили отказ. Они заявили, что устанавливать дополнительную станцию в окрестностях села, где живут всего 80 человек, нерентабельно. Цена вопроса — почти 700 тысяч рублей. Таких денег в скудном сельском бюджете не нашлось.



Статус недоступных абонентов из-за постоянно сгорающего в роуминге баланса пенсионерам однажды надоел. На сельском сходе они решили: нужную сумму на модернизацию мобильных сетей заработают сами. Верный способ подсказали в сельсовете. Ведь отныне народная инициатива не наказуема, а напротив, поощряется рублем.



Односельчане быстро сколотили инициативную группу, написали программу и отправили в региональное правительство заявку на грант. Часть денег — 20 тысяч рублей — пришлось собирать вскладчину. Таково условие конкурса общественных инициатив. Проект жителей Невельского отборочной комиссии показался весьма убедительным.



В офис сотовой компании люди вернулись уже не с протянутой рукой, а с деньгами. Теперь каждый дом в Невельском оборудован приемными антеннами и усилителями мобильной связи. Опыт жителей приграничного села вдохновил активистов других деревень и городов Хабаровского края. Заявки на соискание гранта посыпались сотнями.



Подробности — в видеоматериале.