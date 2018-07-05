Бурятию заволокло дымом от пожаров в соседних регионах

Дым от лесных пожаров в Иркутской области и Якутии накрыл Бурятию.
Смог заметен на фотографиях с камер видеонаблюдения, установленных на территории нескольких районов республики, сообщает ТАСС.
Агентство лесного хозяйства Бурятии: Территорию Бурятии накрывает дымом от лесных пожаров из других регионов России. Задымление зафиксировано на камеры видеонаблюдения на территории Кабанского, Прибайкальского, Иволгинского, Тарбагатайского и Заиграевского районов Бурятии.
В прошлом месяце в одном из районов республики был введен режим ЧС из-за пожаров. Тогда сообщалось, что более 15 возгораний возникли из-за молний.
Агентство лесного хозяйства Бурятии: Территорию Бурятии накрывает дымом от лесных пожаров из других регионов России. Задымление зафиксировано на камеры видеонаблюдения на территории Кабанского, Прибайкальского, Иволгинского, Тарбагатайского и Заиграевского районов Бурятии.
В прошлом месяце в одном из районов республики был введен режим ЧС из-за пожаров. Тогда сообщалось, что более 15 возгораний возникли из-за молний.
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