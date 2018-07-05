    В Нанте не утихают беспорядки из-за гибели водителя от пули полицейского: начались задержания

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    • Фото: @RemiCertain / twitter.com
    В Нанте не утихают беспорядки <nobr>из-за</nobr> гибели водителя от пули полицейского: начались задержания

    В Нанте не утихают беспорядки из-за гибели водителя от пули полицейского: начались задержания

    В Нанте не утихают беспорядки <nobr>из-за</nobr> гибели водителя от пули полицейского: начались задержания
  • Фото: @RemiCertain / twitter.com

    • Не менее 11 человек задержаны в городе Нант на западе Франции в ходе уличных беспорядков, не утихающих вторые сутки.

    Волнения начались в Нанте в ночь на 4 июля в районе Брейль после гибели водителя автомобиля, в которого выстрелил полицейский в ходе проверки документов. По версии полиции, 22-летний мужчина отказался предоставить документы и попытался скрыться от полиции, после чего стражи порядка открыли огонь. По некоторым данным, водитель автомобиля находился в розыске.

    Группа местных жителей, недовольных официальной версией происшедшего, устроила акцию протеста, которая быстро переросла в беспорядки. Протестующие соорудили баррикады и начали забрасывать стражей порядка бутылками с зажигательной смесью. В ответ полицейские применили слезоточивый газ.

    Вечером того же дня начались погромы. Радикалы поджигали машины, громили фасады зданий. По данным полиции, за минувшую ночь в городе были сожжены четыре десятка автомобилей. Среди заключенных под стражу — четверо несовершеннолетних.

    Сегодня город намерен посетить премьер-министр Франции Эдуар Филипп.









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