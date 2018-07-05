В Нанте не утихают беспорядки из-за гибели водителя от пули полицейского: начались задержания

NANTES — Une dizaine de voitures brûlées dans le quartier de la #Dervalières pic.twitter.com/VZ3uF3e2q8 — Clément Lanot (@ClementLanot) July 5, 2018

Aux Dervallieres à Nantes la bibliothèque à nouveau incendiée pic.twitter.com/jRSS4aBtLD — Rémi Certain (@RemiCertain) July 4, 2018

#France: Molotovs, barricades, cars torched, a shopping centre was set alight and a library and several buildings were damaged in #Breil district of #Nantes, after a 22-year-old unarmed man was shot dead by police during a check. Against police brutality and state repression. pic.twitter.com/eY17QFFkHg — th1an1 (@th1an1) July 4, 2018

Волнения начались в Нанте в ночь на 4 июля в районе Брейль после гибели водителя автомобиля, в которого выстрелил полицейский в ходе проверки документов. По версии полиции, 22-летний мужчина отказался предоставить документы и попытался скрыться от полиции, после чего стражи порядка открыли огонь. По некоторым данным, водитель автомобиля находился в розыске.Группа местных жителей, недовольных официальной версией происшедшего, устроила акцию протеста, которая быстро переросла в беспорядки. Протестующие соорудили баррикады и начали забрасывать стражей порядка бутылками с зажигательной смесью. В ответ полицейские применили слезоточивый газ.Вечером того же дня начались погромы. Радикалы поджигали машины, громили фасады зданий. По данным полиции, за минувшую ночь в городе были сожжены четыре десятка автомобилей. Среди заключенных под стражу — четверо несовершеннолетних.Сегодня город намерен посетить премьер-министр Франции Эдуар Филипп.