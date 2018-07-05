В Москву прибыл первый за долгое время регулярный рейс из Дамаска

Во Внуково приземлился первый за долгое время регулярный рейс из Дамаска.
Перевозчиком выступила частная сирийская авиакомпания. Пассажирами стали в основном граждане арабской республики.
Пассажир: «Запуск регулярных рейсов — очень важный шаг. Это поможет заново возвести мост между народами, установить экономические и дружеские связи между странами».
Самолеты из Дамаска в Москву и обратно будут летать раз в неделю.
Пассажир: «Запуск регулярных рейсов — очень важный шаг. Это поможет заново возвести мост между народами, установить экономические и дружеские связи между странами».
Самолеты из Дамаска в Москву и обратно будут летать раз в неделю.
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