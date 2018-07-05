    На Украине задержали женщину, пытавшуюся продать сына, чтобы купить дом

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    На Украине задержали женщину, пытавшуюся продать сына, чтобы купить дом

    На Украине задержали женщину, пытавшуюся продать сына, чтобы купить дом

    Молодую жительницу Херсона задержали за попытку продать трехмесячного ребенка.

    Украинские следователи задержали 26-летнюю жительницу Херсонской области, которая пыталась продать своего трехмесячного сына и на вырученные деньги купить дом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Украины.

    Пресс-служба Нацполиции Украины: «Работники отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, совместно со следственным управлением ГУНП под процессуальным руководством прокуратуры области задержали женщину, которая за 210 тысячу гривен (около 500 тыс. рублей — прим. НТВ.Ru) пыталась продать своего трехмесячного сына. На вырученные средства женщина планировала приобрести дом».

    Уточняется, что женщина нашла покупателя через знакомых. Сейчас ребенка у женщины забрали, он находится в детском доме.

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