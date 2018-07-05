На Украине задержали женщину, пытавшуюся продать сына, чтобы купить дом

Молодую жительницу Херсона задержали за попытку продать трехмесячного ребенка.
Украинские следователи задержали 26-летнюю жительницу Херсонской области, которая пыталась продать своего трехмесячного сына и на вырученные деньги купить дом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Украины.
Пресс-служба Нацполиции Украины: «Работники отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, совместно со следственным управлением ГУНП под процессуальным руководством прокуратуры области задержали женщину, которая за 210 тысячу гривен (около 500 тыс. рублей — прим. НТВ.Ru) пыталась продать своего трехмесячного сына. На вырученные средства женщина планировала приобрести дом».
Уточняется, что женщина нашла покупателя через знакомых. Сейчас ребенка у женщины забрали, он находится в детском доме.
Пресс-служба Нацполиции Украины: «Работники отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, совместно со следственным управлением ГУНП под процессуальным руководством прокуратуры области задержали женщину, которая за 210 тысячу гривен (около 500 тыс. рублей — прим. НТВ.Ru) пыталась продать своего трехмесячного сына. На вырученные средства женщина планировала приобрести дом».
Уточняется, что женщина нашла покупателя через знакомых. Сейчас ребенка у женщины забрали, он находится в детском доме.
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