    Журналистка сняла опасный репортаж среди взлетающих боевых вертолетов. Азербайджан, вертолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖурналистка сняла опасный репортаж среди взлетающих боевых вертолетов

    Журналистка сняла опасный репортаж среди взлетающих боевых вертолетов

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    Журналистка сняла опасный репортаж среди взлетающих боевых вертолетов

    Журналистка сняла опасный репортаж среди взлетающих боевых вертолетов

    Журналистка сняла опасный репортаж среди взлетающих боевых вертолетов

      В Сети обсуждают впечатляющее видео, сделанное съемочной группой из Азербайджана.

      Кадры уже облетели полмира и заставили многих понервничать: журналист местной телекомпании Эльмира Муса-заде ведет репортаж со взлетно-посадочной полосы аэродрома. Вертолеты при этом, словно не обращая внимания на девушку, взлетают прямо над ней.

      Журналистку, кажется, тоже не смущает опасная близость, даже когда боевая машина проносится всего в нескольких сантиметрах, едва не задевая девушку лопастями.

      К счастью, мастерство не подвело пилотов. А на журналистку обрушился шквал эмоциональных комментариев от пользователей. Многих восхитила ее смелость, а некоторые сочли такой риск неоправданным. Но что только не сделаешь ради эффектного кадра.

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