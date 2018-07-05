    Премьер Венгрии поддержал идею о строительстве транзитных лагерей для беженцев в ЕС. Венгрия, Германия, беженцы, мигранты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПремьер Венгрии поддержал идею о строительстве транзитных лагерей для беженцев в ЕС

    Премьер Венгрии поддержал идею о строительстве транзитных лагерей для беженцев в ЕС

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    Премьер Венгрии поддержал идею о строительстве транзитных лагерей для беженцев в ЕС

    Премьер Венгрии поддержал идею о строительстве транзитных лагерей для беженцев в ЕС

      Европейские политики делают все, чтобы разрешить новый виток миграционного кризиса в ЕС. Премьер-министр Венгрии заявил, что готов заключить соглашение с канцлером Германии.

      Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил на встрече с председателем немецкого парламента Вольфгангом Шойбле. Орбан собирается поддержать канцлера Германии Ангелу Меркель в намерении создать транзитные центры для беженцев, а также работать вместе, чтобы сократить поток нелегальных мигрантов в страны Евросоюза.

      Встреча Орбана с Меркель состоится уже сегодня. А пока политики ведут переговоры, реальными проблемами беженцев занимаются неправительственные организации и активисты: еще одно судно с 60 нелегалами на борту прибыло в порт Барселоны. Спасательное судно испанской неправительственной организации Open Arms подобрало мигрантов в Средиземном море первого июля. 50 мужчин и 10 женщин и детей пытались добраться до европейских берегов из Ливии на надувной лодке.

      Испания согласилась принять у себя беженцев после того, как им отказали власти Италии и Мальты. Эти страны не пустили судно в свои порты. После того, как мигранты пройдут медосмотр, их разместят во временных центрах.

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