Премьер Венгрии поддержал идею о строительстве транзитных лагерей для беженцев в ЕС

Европейские политики делают все, чтобы разрешить новый виток миграционного кризиса в ЕС.
Премьер-министр Венгрии заявил, что готов заключить соглашение с канцлером Германии.
Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил на встрече с председателем немецкого парламента Вольфгангом Шойбле. Орбан собирается поддержать канцлера Германии Ангелу Меркель в намерении создать транзитные центры для беженцев, а также работать вместе, чтобы сократить поток нелегальных мигрантов в страны Евросоюза.
Встреча Орбана с Меркель состоится уже сегодня. А пока политики ведут переговоры, реальными проблемами беженцев занимаются неправительственные организации и активисты: еще одно судно с 60 нелегалами на борту прибыло в порт Барселоны. Спасательное судно испанской неправительственной организации Open Arms подобрало мигрантов в Средиземном море первого июля. 50 мужчин и 10 женщин и детей пытались добраться до европейских берегов из Ливии на надувной лодке.
Испания согласилась принять у себя беженцев после того, как им отказали власти Италии и Мальты. Эти страны не пустили судно в свои порты. После того, как мигранты пройдут медосмотр, их разместят во временных центрах.
Встреча Орбана с Меркель состоится уже сегодня. А пока политики ведут переговоры, реальными проблемами беженцев занимаются неправительственные организации и активисты: еще одно судно с 60 нелегалами на борту прибыло в порт Барселоны. Спасательное судно испанской неправительственной организации Open Arms подобрало мигрантов в Средиземном море первого июля. 50 мужчин и 10 женщин и детей пытались добраться до европейских берегов из Ливии на надувной лодке.
Испания согласилась принять у себя беженцев после того, как им отказали власти Италии и Мальты. Эти страны не пустили судно в свои порты. После того, как мигранты пройдут медосмотр, их разместят во временных центрах.
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