Сербия экстрадировала в Россию обвиняемого в незаконном обороте 4,6 млрд рублей

Из Сербии экстрадирован гражданин России, обвиняемый в проведении незаконных банковских операций на общую сумму более 4,6 млрд рублей.
В Россию из Сербии в среду был экстрадирован Артём Волошин, обвиняемый в мошенничестве на сумму более 4,6 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
Волошин обвиняется в незаконном осуществлении банковской деятельности и банковских операций.
Пресс-служба Генпрокуратуры РФ: «Как полагает следствие, в 2011 г. Волошин разработал и реализовал план извлечения доходов от незаконных банковских операций через расчетные счета организаций с использованием системы „Банк-Клиент“. С апреля 2011 года по сентябрь 2014 он организовал привлечение более 4 миллиардов 661 миллиона рублей безналичных денежных средств, аккумулированных на банковских счетах фиктивных организаций. Незаконные банковские операции с этими средствами позволили получать доход в особо крупном размере».
Волошин был заочно арестован и объявлен в розыск в 2016 году. Его задержали в Сербии в марте 2018 года.
Волошин обвиняется в незаконном осуществлении банковской деятельности и банковских операций.
Пресс-служба Генпрокуратуры РФ: «Как полагает следствие, в 2011 г. Волошин разработал и реализовал план извлечения доходов от незаконных банковских операций через расчетные счета организаций с использованием системы „Банк-Клиент“. С апреля 2011 года по сентябрь 2014 он организовал привлечение более 4 миллиардов 661 миллиона рублей безналичных денежных средств, аккумулированных на банковских счетах фиктивных организаций. Незаконные банковские операции с этими средствами позволили получать доход в особо крупном размере».
Волошин был заочно арестован и объявлен в розыск в 2016 году. Его задержали в Сербии в марте 2018 года.
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