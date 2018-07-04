    Сборные России и Хорватии рассудит бразилец

    комментировать
    • Фото: РИА Новости © 2018, Максим Блинов
    Сборные России и Хорватии рассудит бразилец

    Сборные России и Хорватии рассудит бразилец

    Сборные России и Хорватии рассудит бразилец
  • Фото: РИА Новости © 2018, Максим Блинов

    • Бразильский судья Сандро Риччи назначен на четвертьфинальный матч чемпионата мира, в котором встретятся сборные России и Хорватии.

    Помогать Риччи будут судьи на линиях Эмерсон Де Карвальо и Марсело ван Гассе, которые также представляют Бразилию.

    Резервным арбитром стал Джанни Сиказу из Замбии, а резервным помощником арбитра — Джерсон Дос Сантос из Анголы, сообщили в пресс-службе ФИФА.

    Кроме того, главным судьей матча Уругвай — Франция назначен аргентинец Нестор Питана, на встрече Бразилии и Уругвая будет работать серб Милорад Мажич, а Швецию и Англию рассудит голландец Бьорн Куйперс.

    Сандро Мейра Риччи с 2006 года входит в состав арбитров Бразильской конфедерации футбола. В 2010 году был признаны лучшим судьей страны. Отметим, что на чемпионате мира в России Риччи работал на двух матчах группового этапа, в которых встречались Дания и Франция (0:0), а также Хорватия и Нигерия (2:0). В матче с участием хорватов арбитр показал три желтых карточки и назначил пенальти в ворота нигерийцев.

    Напомним, сборные России и Хорватии определят участника полуфинала ЧМ-2018 уже в эту субботу, 7 июля. Матч на стадионе «Фишт» в Сочи начнется в 21:00 мск. На НТВ.Ru будет вестись прямая текстовая трансляция четвертьфинальной встречи.

    Новости по теме

    Чемпионат мира по футболу — 2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru