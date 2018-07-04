Сборные России и Хорватии рассудит бразилец

Бразильский судья Сандро Риччи назначен на четвертьфинальный матч чемпионата мира, в котором встретятся сборные России и Хорватии.
Помогать Риччи будут судьи на линиях Эмерсон Де Карвальо и Марсело ван Гассе, которые также представляют Бразилию.
Резервным арбитром стал Джанни Сиказу из Замбии, а резервным помощником арбитра — Джерсон Дос Сантос из Анголы, сообщили в пресс-службе ФИФА.
Кроме того, главным судьей матча Уругвай — Франция назначен аргентинец Нестор Питана, на встрече Бразилии и Уругвая будет работать серб Милорад Мажич, а Швецию и Англию рассудит голландец Бьорн Куйперс.
Сандро Мейра Риччи с 2006 года входит в состав арбитров Бразильской конфедерации футбола. В 2010 году был признаны лучшим судьей страны. Отметим, что на чемпионате мира в России Риччи работал на двух матчах группового этапа, в которых встречались Дания и Франция (0:0), а также Хорватия и Нигерия (2:0). В матче с участием хорватов арбитр показал три желтых карточки и назначил пенальти в ворота нигерийцев.
Напомним, сборные России и Хорватии определят участника полуфинала ЧМ-2018 уже в эту субботу, 7 июля. Матч на стадионе «Фишт» в Сочи начнется в 21:00 мск. На НТВ.Ru будет вестись прямая текстовая трансляция четвертьфинальной встречи.
Резервным арбитром стал Джанни Сиказу из Замбии, а резервным помощником арбитра — Джерсон Дос Сантос из Анголы, сообщили в пресс-службе ФИФА.
Кроме того, главным судьей матча Уругвай — Франция назначен аргентинец Нестор Питана, на встрече Бразилии и Уругвая будет работать серб Милорад Мажич, а Швецию и Англию рассудит голландец Бьорн Куйперс.
Сандро Мейра Риччи с 2006 года входит в состав арбитров Бразильской конфедерации футбола. В 2010 году был признаны лучшим судьей страны. Отметим, что на чемпионате мира в России Риччи работал на двух матчах группового этапа, в которых встречались Дания и Франция (0:0), а также Хорватия и Нигерия (2:0). В матче с участием хорватов арбитр показал три желтых карточки и назначил пенальти в ворота нигерийцев.
Напомним, сборные России и Хорватии определят участника полуфинала ЧМ-2018 уже в эту субботу, 7 июля. Матч на стадионе «Фишт» в Сочи начнется в 21:00 мск. На НТВ.Ru будет вестись прямая текстовая трансляция четвертьфинальной встречи.
Комментарии