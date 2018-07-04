В Саратове возбудили дело после поездки пьяного министра в служебном авто

Получил продолжение скандал вокруг уволенного министра финансов Саратовской области Александра Выскребенцева. Теперь все может перерасти в судебное разбирательство. Стало известно, что следствие возбудило уголовное дело против чиновников, которые попались «сильно уставшими» на служебном авто.
История получила широкую огласку после того, как в Интернет попало видео с теперь уже бывшим министром, который предстал в весьма неприглядном виде. Это стоило ему карьеры.
Как выяснил корреспондент НТВ Андрей Гордеев, увольнением саратовского министра финансов дело не кончилось, и лишение прав его спутницы — тоже не финал истории. Сейчас министр может оказаться и на скамье подсудимых. Его подозревают в служебном подлоге.
Павел Гвоздев, начальник отдела по надзору за законодательством о противодействии коррупции прокуратуры Саратовской области: «Принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 292 Уголовного кодекса „Служебный подлог“».
Повод для уголовного разбирательства бывший министр дал сам, на голубом глазу признавшись, что гуляли не на своей машине, а на служебной.
Когда разразился скандал, в правительстве заявили, что чиновник был в отпуске. Но в этом случае он не имел права пользоваться министерской машиной. Попытались задним числом служебную машину сделать частной, мол, она давно в аренде. Но в итоге, запутывая следы, саратовские чиновники перехитрили сами себя, а некоторые из них теперь окажутся еще и под следствием.
Как выяснил корреспондент НТВ Андрей Гордеев, увольнением саратовского министра финансов дело не кончилось, и лишение прав его спутницы — тоже не финал истории. Сейчас министр может оказаться и на скамье подсудимых. Его подозревают в служебном подлоге.
Павел Гвоздев, начальник отдела по надзору за законодательством о противодействии коррупции прокуратуры Саратовской области: «Принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 292 Уголовного кодекса „Служебный подлог“».
Повод для уголовного разбирательства бывший министр дал сам, на голубом глазу признавшись, что гуляли не на своей машине, а на служебной.
Когда разразился скандал, в правительстве заявили, что чиновник был в отпуске. Но в этом случае он не имел права пользоваться министерской машиной. Попытались задним числом служебную машину сделать частной, мол, она давно в аренде. Но в итоге, запутывая следы, саратовские чиновники перехитрили сами себя, а некоторые из них теперь окажутся еще и под следствием.
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