    В Саратове возбудили дело после поездки пьяного министра в служебном авто. Саратовская область, алкоголь, скандалы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Саратове возбудили дело после поездки пьяного министра в служебном авто

    В Саратове возбудили дело после поездки пьяного министра в служебном авто

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    В Саратове возбудили дело после поездки пьяного министра в служебном авто

    В Саратове возбудили дело после поездки пьяного министра в служебном авто

    В Саратове возбудили дело после поездки пьяного министра в служебном авто

      Получил продолжение скандал вокруг уволенного министра финансов Саратовской области Александра Выскребенцева. Теперь все может перерасти в судебное разбирательство. Стало известно, что следствие возбудило уголовное дело против чиновников, которые попались «сильно уставшими» на служебном авто.

      История получила широкую огласку после того, как в Интернет попало видео с теперь уже бывшим министром, который предстал в весьма неприглядном виде. Это стоило ему карьеры.

      Как выяснил корреспондент НТВ Андрей Гордеев, увольнением саратовского министра финансов дело не кончилось, и лишение прав его спутницы — тоже не финал истории. Сейчас министр может оказаться и на скамье подсудимых. Его подозревают в служебном подлоге.

      Павел Гвоздев, начальник отдела по надзору за законодательством о противодействии коррупции прокуратуры Саратовской области: «Принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 292 Уголовного кодекса „Служебный подлог“».

      Повод для уголовного разбирательства бывший министр дал сам, на голубом глазу признавшись, что гуляли не на своей машине, а на служебной.

      Когда разразился скандал, в правительстве заявили, что чиновник был в отпуске. Но в этом случае он не имел права пользоваться министерской машиной. Попытались задним числом служебную машину сделать частной, мол, она давно в аренде. Но в итоге, запутывая следы, саратовские чиновники перехитрили сами себя, а некоторые из них теперь окажутся еще и под следствием.






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