    В Минэкономразвития рассказали о плюсах повышения пенсионного возраста. Минэкономразвития РФ, пенсии, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Минэкономразвития рассказали о плюсах повышения пенсионного возраста

    В Минэкономразвития рассказали о плюсах повышения пенсионного возраста

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    В Минэкономразвития рассказали о плюсах повышения пенсионного возраста

    В Минэкономразвития рассказали о плюсах повышения пенсионного возраста

    В Минэкономразвития рассказали о плюсах повышения пенсионного возраста

      Эффект на экономику от повышения пенсионного возраста оценило Минэкономразвития.

      Как говорится в июньском обзоре, изменения в пенсионном законодательстве увеличат численность трудоспособного населения на 1,8 млн человек к 2024 году. А по подсчетам агентства Moody’s, к 2036-му прирост составит уже 12 млн человек. Без этого убыль составила бы 3,6 млн.

      За счет более позднего выхода на пенсию ВВП прибавит 1,3 процентных пункта. Снизится уровень безработицы — с 5,2% до 4,6%.

      А первые изменения станут заметны уже в следующем году — это начало переходного периода. Острый дефицит рабочих рук станет ослабевать, на рынке труда задержатся порядка 300 тыс. человек. Здесь скажется и увеличение продолжительности здоровой жизни.

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