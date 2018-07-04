Путин назвал «удовлетворительным» развитие Приморья

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Приморского края Андреем Тарасенко.

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Президент РФ оценил социально-экономическое развитие региона и предложил врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко обсудить проблемы.



Владимир Путин, президент РФ: «Андрей Владимирович, комплексная оценка социально-экономического развития Приморского края в целом держится на удовлетворительной планке. Было небольшое падение где-то в 2013 году, потом постоянный рост. Давайте об этом поговорим: о том, какие проблемы вы считаете первоочередными. Отдельные отрасли, причем ключевые для края, являются для вас не чужими, хорошо разбираетесь в этом».



Тарасенко рассказал Владимиру Путину о задачах, которые он ставит перед собой как глава Приморья.



Так, по словам Тарасенко, в крае важно поднять платежеспособность населения, «поднять то производство, которое было утеряно, и не потерять то, что уже сегодня есть» — в частности, заниматься развитием портового хозяйства. Врио губернатора обратил внимание на проблему с распределением квот на вылов рыбы, краба и морепродуктов: крупные компании перекупают квоты у более мелких, в том числе тех, которые обеспечивают работой небольшие поселки.



Врио губернатора также рассказал о развитии регионального рынка труда, отметив при этом, что в регионе по-прежнему существует дефицит кадров. И сообщил, что попросит правительство о выделении квот на места в вузах.



Также Тарасенко в своем докладе Путину затронул тему детей-сирот, которых в Приморье насчитывается 7 тысяч человек. Он рассказал, что власти региона разработали специальную программу поддержки.