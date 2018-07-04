Принимайте душ вдвоем: в Саратове призвали болельщиков экономить воду

Самарские коммунальщики шутливо попросили жителей города принимать душ вдвоем, сетуя на увеличение потребления холодной воды из-за жары и большого количества болельщиков, приехавших на чемпионат мира по футболу.

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Как сообщили в компании «Самарские коммунальные системы», из-за наплыва болельщиков ЧМ в городе значительно возросло расходование холодной воды. Коммунальщики в шуточной форме предложили гостям и жителям города способ экономить ресурсы.



Из сообщения «Самарских коммунальных систем»: «Из-за установившейся жары в городе увеличилось потребление холодной воды. В последние несколько суток в городскую систему водоснабжения подается почти на 10% больше воды, чем в обычные дни. Свой вклад в увеличение водоразбора вносят и тысячи гостей города, также потребляющие воду… Экономьте воду — принимайте душ вдвоем».



В конце сообщения размещен улыбающийся смайлик.



Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России с 14 июня по 15 июля, матчи принимают 11 городов. На стадионе в Самаре уже прошли четыре встречи группового этапа: Коста-Рика — Сербия (0:1), Дания — Австралия (1:1), Уругвай — Россия (3:0) и Сенегал — Колумбия (0:1), а также матч 1/8 финала Бразилия — Мексика (2:0).



7 июля в матче четвертьфинала в Самаре встретятся сборные Швеции и Англии.