В США в преддверии саммита в Хельсинки заговорили о помощи Москвы Трампу

Если Британия не дает угаснуть интересу к отравлению Скрипалей, то в США постоянно возвращаются к расследованию дела о вмешательстве России в президентские выборы. Так, там снова заговорили о том, что Москва помогала Трампу и играла против Клинтон.



Комитет сената США по разведке после 16 месяцев изучения доклада американских спецслужб о «российском вмешательстве» в американские выборы в целом поддержал выводы разведсообщества. В заявлении комитета говорится, что поручение экс-президента США Барака Обамы выполнено правильно и «оценка разведсообщества представляет собой надежный продукт разведдеятельности».



Из заявления комитета сената США: «Комитету пришлось полагаться на ведомства в том, что секретная информация и оценки были сообщены правильно, поэтому комитет допросил высокопоставленных представителей разведки, которые хорошо знают информацию».



Сенаторы также сообщили, что сейчас комитет готовит собственный доклад по «российскому вмешательству».



Подробнее о внешнеполитической активности американских сенаторов в преддверии саммита в Хельсинки — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Веселовского.