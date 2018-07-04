    В США в преддверии саммита в Хельсинки заговорили о помощи Москвы Трампу. США, Трамп Дональд, выборы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ США в преддверии саммита в Хельсинки заговорили о помощи Москвы Трампу

    В США в преддверии саммита в Хельсинки заговорили о помощи Москвы Трампу

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    В США в преддверии саммита в Хельсинки заговорили о помощи Москвы Трампу

    В США в преддверии саммита в Хельсинки заговорили о помощи Москвы Трампу

      Если Британия не дает угаснуть интересу к отравлению Скрипалей, то в США постоянно возвращаются к расследованию дела о вмешательстве России в президентские выборы. Так, там снова заговорили о том, что Москва помогала Трампу и играла против Клинтон.

      Комитет сената США по разведке после 16 месяцев изучения доклада американских спецслужб о «российском вмешательстве» в американские выборы в целом поддержал выводы разведсообщества. В заявлении комитета говорится, что поручение экс-президента США Барака Обамы выполнено правильно и «оценка разведсообщества представляет собой надежный продукт разведдеятельности».

      Из заявления комитета сената США: «Комитету пришлось полагаться на ведомства в том, что секретная информация и оценки были сообщены правильно, поэтому комитет допросил высокопоставленных представителей разведки, которые хорошо знают информацию».

      Сенаторы также сообщили, что сейчас комитет готовит собственный доклад по «российскому вмешательству».

      Подробнее о внешнеполитической активности американских сенаторов в преддверии саммита в Хельсинки — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Веселовского.

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