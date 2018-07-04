Источник: задачей Карины Цуркан было внедриться в органы управления «Интер РАО»

Задачей обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан было внедриться в высшие органы управления «Интер РАО», чтобы получить доступ к важной информации и оказывать влияние на принятие решений, противоречащих интересам России.
Как сообщил компетентный источник РИА SM-News, Цуркан активизировала деятельность только после назначения на должность члена правления компании.
Карину Цуркан обвиняют в шпионаже в пользу внешней разведки Румынии. Последняя, в свою очередь, может быть связана с ЦРУ.
SM-News предполагает, для чего бывшей сотруднице проекта «IRIS-Moldova» запрещенного в России американского фонда USAID понадобилась физическая близость к схемам поставки электроэнергии в Крым и Донбасс. По данным портала, американские специалисты по цветным революциям из USAID ставят ей задачу: собрать материалы и передать члену НАТО Румынии. На американцев Карина официально работала юристом с 1996 по 1999 годы, затем — пару лет в сфере юриспруденции, и только потом через пост секретаря совета директоров «Молдавской ГРЭС» проникла в структуру «Интер РАО ЕЭС» на руководящую должность. Один год она занималась направлением Украина, Молдова, Румыния, затем еще один -Европой. Успела набрать сведений о контактах россиян на Украине.
Враждебную деятельность заметили при полном содействии главы «Интер РАО» Бориса Ковальчука, сообщает автор статьи, и тут же «схлопнули».
В конце июня РБК со ссылкой на источники в спецслужбах сообщило, что арестованную подозревают в передаче схем электроснабжения Крыма и непризнанных республик на юго-востоке Украины. Собеседник агентства рассказал, что из СВР поступила информация об утечке данных члену НАТО Румынии, за которой могут стоять США. Оперативная разработка Карины Цуркан шла больше года. Цуркан занималась организацией поставок электроэнергии на Украину (позже в Крым) через дочернюю «Интер РАО» компанию «ЦОР», знала все контакты российских чиновников на Украине.
Также сообщается, что накануне задержания Цуркан глава «Интер РАО» Борис Ковальчук инициировал проверку расходования денежных средств в компании. Связано ли это с делом подозреваемой, неизвестно. Компетентный источник SM-News подтвердил вклад Бориса Ковальчука в выявление и поимку Цуркан.
Карину Цуркан обвиняют в шпионаже в пользу внешней разведки Румынии. Последняя, в свою очередь, может быть связана с ЦРУ.
SM-News предполагает, для чего бывшей сотруднице проекта «IRIS-Moldova» запрещенного в России американского фонда USAID понадобилась физическая близость к схемам поставки электроэнергии в Крым и Донбасс. По данным портала, американские специалисты по цветным революциям из USAID ставят ей задачу: собрать материалы и передать члену НАТО Румынии. На американцев Карина официально работала юристом с 1996 по 1999 годы, затем — пару лет в сфере юриспруденции, и только потом через пост секретаря совета директоров «Молдавской ГРЭС» проникла в структуру «Интер РАО ЕЭС» на руководящую должность. Один год она занималась направлением Украина, Молдова, Румыния, затем еще один -Европой. Успела набрать сведений о контактах россиян на Украине.
Враждебную деятельность заметили при полном содействии главы «Интер РАО» Бориса Ковальчука, сообщает автор статьи, и тут же «схлопнули».
В конце июня РБК со ссылкой на источники в спецслужбах сообщило, что арестованную подозревают в передаче схем электроснабжения Крыма и непризнанных республик на юго-востоке Украины. Собеседник агентства рассказал, что из СВР поступила информация об утечке данных члену НАТО Румынии, за которой могут стоять США. Оперативная разработка Карины Цуркан шла больше года. Цуркан занималась организацией поставок электроэнергии на Украину (позже в Крым) через дочернюю «Интер РАО» компанию «ЦОР», знала все контакты российских чиновников на Украине.
Также сообщается, что накануне задержания Цуркан глава «Интер РАО» Борис Ковальчук инициировал проверку расходования денежных средств в компании. Связано ли это с делом подозреваемой, неизвестно. Компетентный источник SM-News подтвердил вклад Бориса Ковальчука в выявление и поимку Цуркан.
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