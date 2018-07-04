СМИ: Тереза Мэй получила новое приглашение на ЧМ по футболу в России

Россия направила новое приглашение
премьер-министру Великобритании Терезе Мэй посетить матчи чемпионата мира по футболу и отказаться от бойкота мероприятия после того, как сборная Англии вышла в четвертьфинал турнира, обыграв колумбийцев, сообщила газета The Guardian.
Однако, как пишет The Guardian, на Даунинг-Стрит вновь заявили, что бойкот остается в силе, и представители британского правительства и королевской семьи не намерены посещать матчи ЧМ-2018.
Также в канцелярии премьера Великобритании подчеркнули, что слухи о возможной отмене бойкота в случае прохода английской сборной в финал чемпионата, беспочвенны.
Газета также отмечает, что Мэй не является ярой поклонницей футбола.
При этом в посольстве России в Лондоне отметили, что индивидуальные приглашения британским политикам на ЧМ не направлялись и, соответственно, не отзывались. Однако если британские официальные лица захотят приехать на Чемпионат мира по футболу, то их примут с гостеприимством.
Посольство РФ в Великобритании: «Чемпионат — спортивный праздник для всего мира. Вопреки материалу The Guardian, мы никого специально не „завлекаем“, но рады дать возможность всем поддержать свою команду. Это касается и представителей Великобритании. Если официальные лица королевства все же захотят приехать, их примут с тем же гостеприимством, как и игроков сборной Англии и их болельщиков».
Великобритания объявила о бойкоте футбольного турнира в России на дипломатическом уровне после инцидента в Солсбери в марте, обвинив Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В знак солидарности с Лондоном аналогичные заявления делали представители других европейских стран. Однако 29 июня на игру своей сборной все-таки приехали представители Швеции. «Футбол должен быть тем, что нас объединяет», — заявила министр иностранных дел этой страны Маргот Вальстрем. Посетить второй матч сборной также планирует и президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи против этой страны будет играть сборная РФ.
Накануне сборная Англии переиграла команду Колумбии в 1/8 финала чемпионата мира и вышла в четвертьфинал. Теперь англичане поборются с командой Швеции за место в полуфинале. Матч пройдет в Самаре.
Ранее известный в Британии телевизионный эксперт Гари Невилл заявил, что сейчас проходит лучший мундиаль из всех, что он видел, и призвал людей приезжать в Россию.
Также в канцелярии премьера Великобритании подчеркнули, что слухи о возможной отмене бойкота в случае прохода английской сборной в финал чемпионата, беспочвенны.
Газета также отмечает, что Мэй не является ярой поклонницей футбола.
При этом в посольстве России в Лондоне отметили, что индивидуальные приглашения британским политикам на ЧМ не направлялись и, соответственно, не отзывались. Однако если британские официальные лица захотят приехать на Чемпионат мира по футболу, то их примут с гостеприимством.
Посольство РФ в Великобритании: «Чемпионат — спортивный праздник для всего мира. Вопреки материалу The Guardian, мы никого специально не „завлекаем“, но рады дать возможность всем поддержать свою команду. Это касается и представителей Великобритании. Если официальные лица королевства все же захотят приехать, их примут с тем же гостеприимством, как и игроков сборной Англии и их болельщиков».
Великобритания объявила о бойкоте футбольного турнира в России на дипломатическом уровне после инцидента в Солсбери в марте, обвинив Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В знак солидарности с Лондоном аналогичные заявления делали представители других европейских стран. Однако 29 июня на игру своей сборной все-таки приехали представители Швеции. «Футбол должен быть тем, что нас объединяет», — заявила министр иностранных дел этой страны Маргот Вальстрем. Посетить второй матч сборной также планирует и президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи против этой страны будет играть сборная РФ.
Накануне сборная Англии переиграла команду Колумбии в 1/8 финала чемпионата мира и вышла в четвертьфинал. Теперь англичане поборются с командой Швеции за место в полуфинале. Матч пройдет в Самаре.
Ранее известный в Британии телевизионный эксперт Гари Невилл заявил, что сейчас проходит лучший мундиаль из всех, что он видел, и призвал людей приезжать в Россию.
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