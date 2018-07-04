    Марокканские болельщики решили учиться в Калининграде

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    • Фото: kantiana.ru
    Марокканские болельщики решили учиться в Калининграде

    Марокканские болельщики решили учиться в Калининграде

    Марокканские болельщики решили учиться в Калининграде
  • Фото: kantiana.ru

    • Двое болельщиков из Марокко, которые приезжали в Калининград, чтобы поддержать свою сборную на чемпионате мира, решили поступить в местный вуз и остаться в городе.

    Футбольные болельщики Рашид Хамиди Алдуй и Радуан Асдуи подали документы на подготовительное отделение в Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта. В течение года они планируют изучать русский язык, а после поступать в вуз.

    Как рассказали в пресс-службе вуза, марокканцев впечатлили «город, люди, архитектура и климат, а также отличная организация чемпионата».

    Учиться марокканские болельщики намереваются в институте прикладной математики и информационных технологий.

    Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны. В Калининграде уже были сыграны четыре матча группового этапа.

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