Марокканские болельщики решили учиться в Калининграде

Двое болельщиков из Марокко, которые приезжали в Калининград, чтобы поддержать свою сборную на чемпионате мира, решили поступить в местный вуз и остаться в городе.

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Футбольные болельщики Рашид Хамиди Алдуй и Радуан Асдуи подали документы на подготовительное отделение в Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта. В течение года они планируют изучать русский язык, а после поступать в вуз.



Как рассказали в пресс-службе вуза, марокканцев впечатлили «город, люди, архитектура и климат, а также отличная организация чемпионата».



Учиться марокканские болельщики намереваются в институте прикладной математики и информационных технологий.



Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны. В Калининграде уже были сыграны четыре матча группового этапа.