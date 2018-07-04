    Пассажирам столкнувшегося с грузовиком поезда привезут воду и продукты

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    • Фото: rostovrostovru / vk.com
    Пассажирам столкнувшегося с грузовиком поезда привезут воду и продукты

    Пассажирам столкнувшегося с грузовиком поезда привезут воду и продукты

    Пассажирам столкнувшегося с грузовиком поезда привезут воду и продукты
  • Фото: rostovrostovru / vk.com

    • Подвоз питьевой воды и продуктов питания организован для пассажиров столкнувшегося с КамАЗом поезда Архангельск — Новороссийск.

    Питание и воду пассажирам поезда доставляют из пунктов временного размещения, которые предусмотрены для пережидания природных катаклизмов, сообщил ТАСС представитель администрации Азовского района Ростовской области Андрей Соловьёв.

    По данным МЧС, в регионе сегодня стоит жаркая погода — 30–35 градусов выше нуля. В попавшем в аварию поезде находятся 472 человека. После ДТП медицинская помощь потребовалась двум пассажирам — они получили легкие травмы.

    При столкновении с рельсов сошла колесная пара локомотива, сейчас его меняют на резервный. Известно, что в настоящий момент задерживается прибытие двух других поездов.

    Инцидент произошел в Азовском районе Ростовской области на участке Северо-Кавказской железной дороги, поезд следовал из Архангельска в Новороссийск. По предварительной версии ДТП спровоцировал водитель грузовика, который нарушил правила движения на железнодорожном переезде. Машинист поезда заметил грузовик перед столкновением и пытался затормозить, сообщили в СК.

    Ранее сообщалось, что результате ДТП погибли помощник машиниста и водитель КамАЗа.

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