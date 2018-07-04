«Натали Турс» планирует возобновить туры с 1 октября

Один из крупнейших российских туроператоров «Натали Турс» планирует возобновить продажу туров с 1 октября, сообщил президент компании Владимир Воробьёв.
Владимир Воробьёв, глава «Натали Турс»: «Мы предполагаем с 1 октября продолжить отправлять туристов на курорты. Сейчас все продажи выключены. В ближайшие неделю-две проведем переговоры со всеми поставщиками услуг, там, где мы не обнаружим рисков, связанных непредоставлением услуг для наших туристов, мы возобновим сотрудничество и в продажу пойдут туры».
Также Воробьёв отметил, что компания уже несколько лет находится в поиске внешних инвесторов. По его словам, он и его супруга — совладелец турфирмы — готовы продать весь бизнес.
Глава «Натали Турс» заявил, что финансовые проблемы туроператора были спровоцированы в том числе конфликтом с авиакомпанией «Трансаэро». Известно, что когда авиаперевозчик обанкротился, турфирма заплатила 5,8 млн долларов по иску авиакомпании за неисполнение обязательств по чартерным перевозкам.
Напомним, что сегодня крупнейший российский туроператор «Натали Турс» заявил об аннулировании всех проданных и забронированных до 30 сентября туров из-за финансовых проблем. В данный момент за рубежом остаются около 400 туристов, которых обещают вывезти из заграницы до конца этой недели.
В компании уже подтвердили свое желание возместить средства по забронированным турам, но констатировали, что на сегодняшний день сроки выплат обозначить пока невозможно. По данным «Турпомощи» возврата денег ожидают более тысячи клиентов.
Также Воробьёв отметил, что компания уже несколько лет находится в поиске внешних инвесторов. По его словам, он и его супруга — совладелец турфирмы — готовы продать весь бизнес.
Глава «Натали Турс» заявил, что финансовые проблемы туроператора были спровоцированы в том числе конфликтом с авиакомпанией «Трансаэро». Известно, что когда авиаперевозчик обанкротился, турфирма заплатила 5,8 млн долларов по иску авиакомпании за неисполнение обязательств по чартерным перевозкам.
Напомним, что сегодня крупнейший российский туроператор «Натали Турс» заявил об аннулировании всех проданных и забронированных до 30 сентября туров из-за финансовых проблем. В данный момент за рубежом остаются около 400 туристов, которых обещают вывезти из заграницы до конца этой недели.
В компании уже подтвердили свое желание возместить средства по забронированным турам, но констатировали, что на сегодняшний день сроки выплат обозначить пока невозможно. По данным «Турпомощи» возврата денег ожидают более тысячи клиентов.
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