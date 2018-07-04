    В Крыму при столкновении двух иномарок пострадали 11 человек

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    • Фото: 82.mchs.gov.ru
    В Крыму при столкновении двух иномарок пострадали 11 человек

    В Крыму при столкновении двух иномарок пострадали 11 человек

    В Крыму при столкновении двух иномарок пострадали 11 человек
  • Фото: 82.mchs.gov.ru

    • Правоохранители выясняют обстоятельства крупной аварии на крымской трассе, в которой 11 человек получили ранения.

    Пресс-служба республиканского МЧС передает, что в числе пострадавших пятеро детей. В сообщении ведомства со ссылкой на крымского министра чрезвычайных ситуаций Сергея Шахова сообщается, что столкнулись автомобили Mitsubishi Pajero и Toyota Сorolla. По предварительным данным, 11 пострадавших — жители Астраханской и Кировской областей.

    Авария произошла на 45-м километре трассы Алушта — Судак — Феодосия в среду около 10:00 по Москве. К месту ЧП были направлены службы экстренного реагирования. Сотрудниками МЧС обеспечили беспрепятственное движение и предприняты все необходимые противопожарные меры. Причины ДТП выясняются.

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