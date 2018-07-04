    В Москве 20-летнюю участницу «Дома-2» нашли мертвой в чужой квартире

    комментировать
    • Фото: pela_lobanova / instagram.com
    В Москве <nobr>20-летнюю</nobr> участницу <nobr>«Дома-2»</nobr> нашли мертвой в чужой квартире

    В Москве 20-летнюю участницу «Дома-2» нашли мертвой в чужой квартире

    В Москве <nobr>20-летнюю</nobr> участницу <nobr>«Дома-2»</nobr> нашли мертвой в чужой квартире
  • Фото: pela_lobanova / instagram.com

    • Сыщики выясняют обстоятельства гибели бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» Полины Лобановой.

    О смерти девушки, которой только 1 июля исполнилось 20 лет, рассказала ее сестра, которая разместила в Stories в своем Instagram фото родственницы, сопроводив их эмоциональными подписями.

    Василиса Лобанова: «Ребят, Полина умерла!!! Господи… помогите… умерла… 20 лет зайка моя… Моя маленькая… 20 лет… я не верю… Господи, за что??! У меня сердце сейчас остановится…»

    А ее бывший бойфренд Дмитрий Талыбов рассказал, что накануне девушка отдыхала вместе подругами в клубе. А позднее тело Лобановой обнаружили в ванной в чужой съемной квартире.

    Дмитрий Талыбов: «Если вкратце: накануне Полина отдыхала с друзьями в клубе. Потом ей стало плохо и ее увез домой отдыхать один парень. Потом он обнаружил тело Полины в ванной. Она уже не дышала. Он вызывал полицию и скорую помощь».

    Как сообщает «Комсомольская правда», причиной смерти экс-участницы «Дома-2» могла стать передозировка.

    Отметим, что в конце июня стало известно о смерти другой бывшей участницы «Дома-2». 24-летняя Анастасия Тарасюк погибла, выпав из окна элитной многоэтажки.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru