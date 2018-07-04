    Жителей Металлостроя будит настырный радиолюбитель. Санкт-Петербург, соцсети. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖителей Металлостроя будит настырный радиолюбитель

    Жителей Металлостроя будит настырный радиолюбитель

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    Жителей Металлостроя будит настырный радиолюбитель

    Жителей Металлостроя будит настырный радиолюбитель

      Неизвестный радиолюбитель решил дисциплинировать поселок Металлострой. Уже несколько дней подряд местных жителей в одно и то же время будит радиотрансляция.

      Бодрящая музыка и выпуски новостей по утрам играют через громкоговорители системы оповещения. По словам тех, кому пришлось стать жаворонком, динамик включен на полную громкость.

      Судя по комментариям в социальных сетях, большинство к подобному нововведению отнеслось скептически. Но среди жителей нашлись и те, кто предался ностальгии, вспомнив подъем в пионерском лагере. А некоторые даже пытаются связаться с энтузиастом и заказать на следующий общественный эфир полюбившиеся композиции.

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