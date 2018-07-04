Владельцу наехавшего на петербуржцев танка предъявили обвинение

Сегодня появилась информация о расследовании уголовного дела, связанного с инцидентом во время патриотического праздника в парке
300-летия.
Самый известный патриот Петербурга Павел Бараненко стал фигурантом уголовного дела. Основателю общества «Красная звезда» предъявили обвинение в оказании небезопасных услуг.
Речь идет о фестивале «Боевая сталь» в парке 300-летия, где в конце апреля покалечились трое посетителей. Во время традиционного катания на военной технике пассажиры не удержались на корпусе модели танка Т-60, когда тот съезжал с песчаной насыпи. При этом один из них оказался под гусеницами многотонной машины.
Сам Бараненко появившуюся в СМИ информацию об обвинении в свой адрес подтвердил лишь косвенно. Он рассказал, что следствие пока ведется и до его завершения от каких-либо комментариев отказался.
Павел Бараненко и ранее был замечен в нескольких неоднозначных историях. Среди них — подозрения на незаконное хранение оружия, антитеррористические учения в колледже, которые обернулись прокурорской проверкой. А также обыски в его доме, во время которых кроме самодельных бомб оперативники нашли двухметрового нильского крокодила.
Речь идет о фестивале «Боевая сталь» в парке 300-летия, где в конце апреля покалечились трое посетителей. Во время традиционного катания на военной технике пассажиры не удержались на корпусе модели танка Т-60, когда тот съезжал с песчаной насыпи. При этом один из них оказался под гусеницами многотонной машины.
Сам Бараненко появившуюся в СМИ информацию об обвинении в свой адрес подтвердил лишь косвенно. Он рассказал, что следствие пока ведется и до его завершения от каких-либо комментариев отказался.
Павел Бараненко и ранее был замечен в нескольких неоднозначных историях. Среди них — подозрения на незаконное хранение оружия, антитеррористические учения в колледже, которые обернулись прокурорской проверкой. А также обыски в его доме, во время которых кроме самодельных бомб оперативники нашли двухметрового нильского крокодила.
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