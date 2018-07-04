Эрмитаж отказался от многомиллионных претензий к бывшему замдиректора Новикову

Сегодня в Петербурге прошло первое по существу заседание по делу о хищении средств, выделенных на реставрацию Запасного дома Зимнего дворца.

Зал Куйбышевского районного суда, где началось рассмотрение дела бывшего замдиректора Эрмитажа и управляющего компании-подрядчика «Балтстрой», сегодня не вместил всех желающих. Несмотря на то, что процесс открыт и проходит в особом порядке, шестеро журналистов не смогли стать его слушателями из-за нехватки сидячих мест.



Тем временем фигурантам дела о мошенничестве, в результате которого были похищены 30 млн 600 тыс. рублей, огласили обвинительное заключение. По версии следствия, бюджетные средства были украдены при реставрации Запасного дома Зимнего дворца.



Сегодня музей, признанный потерпевшим, отказался от многомиллионных претензий в рамках гражданского иска. Оба обвиняемых свою вину признали и ущерб компенсировали. 30 млн компенсировал Новиков, еще 600 с лишним тысяч — Коченов.



В связи с тем, что и курирующий вопросы капитального строительства в Эрмитаже Михаил Новиков, и исполнитель контракта Александр Коченов активно сотрудничали со следствием, их защитники намерены настаивать на мере наказания, которая не ограничит свободу их клиентов. Приговора стоит ожидать в ближайшее время после оглашения материалов дела и прений.



Компания «Балтстрой», выполнявшая работы в Зимнем дворце, фигурант другого громкого дела реставраторов. Там речь шла о хищении более 70 миллионов рублей в рамках контрактов с Министерством культуры.