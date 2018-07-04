Дума разрешит родственникам посещать больных в реанимации

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который дает право родственникам посещать больных в реанимации.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что доступ к пациентам в реанимации и палате интенсивной терапии в большинстве случаев является жестом доброй воли главного врача, это вызывает негативную реакцию в обществе и снижает эффективность лечения пациентов. Чтобы исправить ситуацию в федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» вносятся поправки, которые позволяют родителями и другим членами семьи, а также законным представителям пациента находится рядом с ним в отделениях реанимации и интенсивной терапии.
При этом порядок посещения должен устанавливаться уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Авторы законопроекта ссылаются на опыт зарубежных стран, где родители и иные члены семьи могут посещать пациентов в реанимации, то есть эта проблема успешно решена, передает «Интерфакс».
При этом порядок посещения должен устанавливаться уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Авторы законопроекта ссылаются на опыт зарубежных стран, где родители и иные члены семьи могут посещать пациентов в реанимации, то есть эта проблема успешно решена, передает «Интерфакс».
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