    В Москве после стрельбы задержали пьяного водителя без прав

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    В Москве после стрельбы задержали пьяного водителя без прав

    В Москве после стрельбы задержали пьяного водителя без прав

    Сотрудникам Росгвардии пришлось открыть огонь, чтобы остановить иномарку, которой управлял пьяный водитель.

    Ford Tourneo, который ехал по встречной полосе с выключенными фарами, правоохранители заметили ночью на Алтуфьевском шоссе.

    Сотрудники Росгвардии заблокировали иномарку и потребовали от водителя выйти из машины, однако мужчина это требование проигнорировал и, едва не сбив стражей порядка, попытался скрыться.

    После предупредительного выстрела в воздух сотрудник вневедомственной охраны один раз выстрелил по колесам иномарки и остановил машину.

    После этого 29-летний нарушитель из ближнего зарубежья был задержан и передан полиции. Как отмечает ТАСС, ранее задержанный был лишен водительских прав.

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