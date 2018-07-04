В Москве после стрельбы задержали пьяного водителя без прав

Сотрудникам Росгвардии пришлось открыть огонь, чтобы остановить иномарку, которой управлял пьяный водитель.
Ford Tourneo, который ехал по встречной полосе с выключенными фарами, правоохранители заметили ночью на Алтуфьевском шоссе.
Сотрудники Росгвардии заблокировали иномарку и потребовали от водителя выйти из машины, однако мужчина это требование проигнорировал и, едва не сбив стражей порядка, попытался скрыться.
После предупредительного выстрела в воздух сотрудник вневедомственной охраны один раз выстрелил по колесам иномарки и остановил машину.
После этого 29-летний нарушитель из ближнего зарубежья был задержан и передан полиции. Как отмечает ТАСС, ранее задержанный был лишен водительских прав.
Сотрудники Росгвардии заблокировали иномарку и потребовали от водителя выйти из машины, однако мужчина это требование проигнорировал и, едва не сбив стражей порядка, попытался скрыться.
После предупредительного выстрела в воздух сотрудник вневедомственной охраны один раз выстрелил по колесам иномарки и остановил машину.
После этого 29-летний нарушитель из ближнего зарубежья был задержан и передан полиции. Как отмечает ТАСС, ранее задержанный был лишен водительских прав.
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