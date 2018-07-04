В Москве спасли повисшего на пожарной лестнице на уровне 4-го этажа мальчика

На юге Москвы пожарные спасли ребенка, повисшего на пожарной лестнице на уровне четвертого этажа.
Как рассказали в пресс-службе столичного главка МВД, всё произошло в доме №56 на Дорожной улице. Мальчик висел на конструкции пожарной лестницы. Прибывшие на место пожарные установили автолестницу и сняли его. После этого ребенка передали врачам для осмотра.
Между тем источник РИА Новости в экстренных службах сообщил, что спасенному ребенку 11 лет. Он выпал из окна пятого этажа, но сумел зацепиться руками за пожарную лестницу. Мальчика спасли сотрудники 32-й пожарной части.
Между тем источник РИА Новости в экстренных службах сообщил, что спасенному ребенку 11 лет. Он выпал из окна пятого этажа, но сумел зацепиться руками за пожарную лестницу. Мальчика спасли сотрудники 32-й пожарной части.
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