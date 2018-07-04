Для одиноких кемеровских пенсионеров открыли группу дневного пребывания

У кемеровских пенсионеров появилась альтернатива домашнему досугу наедине с телевизором. На базе областного дома-интерната открылась специальная группа дневного пребывания для пожилых людей. В дедском саду можно вести настоящую светскую жизнь, обзавестись новыми приятелями среди ровесников, или найти себе новое хобби.

Леонид Георгиевич достает старые шахматы, заметно волнуясь. Для него это как возвращение. За те три года, что не играл, случилось, кажется, все плохое — сначала самого подкосила долгая болезнь, потом умерла жена. Теперь он один. Детей вместе супруги не нажили, но вся жизнь пенсионера прошла среди людей — коллектив комбината, партийная деятельность. Одиночество ему в тягость.



Леонид Байбародов: «Два года назад я просто болел, мне казалось, что я завтра умру, а сегодня я думаю: нет, я еще поживу, я еще могу сделать полезные вещи».



Когда Леонида Георгиевича соцработники позвали стать воспитанником дедского сада, на название он обижаться не стал, сразу понял, это не про детство, а про заботу. Сегодня первый день в садике. В ряд сидят нарядные бабушки. Они так же добровольно пришли сдаваться в группу.



Галина Петрова, воспитанница: «Не хочу дома одна сидеть, не хочу, стараюсь всегда быть с людьми. Я люблю людей».



Сад для пожилых людей открылся на базе дома престарелых, по задумке соцзащиты, в помощь старикам и их взрослым детям, чтобы те на работе не волновались за родителей, которые нуждаются в постоянном присмотре.



Елена Воронина, и. о. начальника департамента соцзащиты Кемеровской области: «По набору штатных сотрудников, по режиму работы он как детский сад для маленьких. Здесь находятся те же самые, только слегка постаревшие дети».



Родом из детсада здесь завтраки, полдники и тихий час, зарядка и развивающий досуг, даже манера общения сотрудников. Клавдия Михайловна и Галина Васильевна раньше вместе работали в совете ветеранов, живут по соседству и в сад пришли вместе. Поначалу сомневались. У обеих дети и внуки далеко, обе сильные и независимые. Вот только общения все равно хочется. Подробности — в репортаже корреспондента Влады Копыловской.