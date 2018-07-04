Около 400 туристов «Натали Турс» вывезут из-за рубежа до конца недели

Глава «Натали Турс» пообещал, что оставшиеся за рубежом клиенты туркомпании смогут вернуться домой в субботу и воскресенье.
Владимир Воробьёв, глава «Натали Турс»: «Половина из тех, кто был завезен чартерными рейсами, уже вывезены. Остаются рейсы в субботу и воскресенье. На этом туристы на чартерах будут вывезены. Примерно 300–400 человек будут вывезены с помощью чартеров и регулярными рейсами до конца недели».
Ранее стало известно, что отельеры в нескольких странах отказываются размещать клиентов крупнейшего российского оператора «Натали Турс», так как не получили деньги за проживание.
Сегодня глава «Натали Турс» объявил об аннуляции всех подтвержденных туров. С 30 июня туроператор отменил чартерные программы в четыре страны — Испанию, Италию, Грецию и Турцию, мотивируя это тем, что нужно снизить издержки от летающих недозагруженными из-за падения спроса чартерных рейсов.
В компании уже подтвердили свое желание возместить средства по забронированным турам, но констатировали, что на сегодняшний день сроки возврата обозначить пока невозможно.
В Российском союзе туриндустрии сообщили, что общее число клиентов, которые не смогут воспользоваться оплаченными турами в июле, достигает полутора тысяч.
Ранее стало известно, что отельеры в нескольких странах отказываются размещать клиентов крупнейшего российского оператора «Натали Турс», так как не получили деньги за проживание.
Сегодня глава «Натали Турс» объявил об аннуляции всех подтвержденных туров. С 30 июня туроператор отменил чартерные программы в четыре страны — Испанию, Италию, Грецию и Турцию, мотивируя это тем, что нужно снизить издержки от летающих недозагруженными из-за падения спроса чартерных рейсов.
В компании уже подтвердили свое желание возместить средства по забронированным турам, но констатировали, что на сегодняшний день сроки возврата обозначить пока невозможно.
В Российском союзе туриндустрии сообщили, что общее число клиентов, которые не смогут воспользоваться оплаченными турами в июле, достигает полутора тысяч.
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