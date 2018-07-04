Из Сирии в Краснодарский край вернулись экипажи штурмовиков Су-25

В Краснодарский край с авиабазы Хмеймим вернулись экипажи шести штурмовиков СУ-25 . В Сирии наши пилоты пробыли несколько месяцев. Они выполнили все основные задачи, ежедневно совершая вылеты и обеспечивая безопасность в зонах деэскалации. Дома военных встречали с оркестром и цветами.

Возвращаются домой 6 штурмовиков Су 25. Для их пилотов сирийская командировка окончена. Самолеты описывают круг над аэродромом, здесь это называют торжественным пролетом. Сначала они идут парами, а уже перед посадкой выстраиваются друг за другом. Двигатели замолчали. Полк в торжественном построении. Летчиков встречают под звуки военных маршей. Называть точное расположение аэродрома и показывать лица пилотов нельзя, так как действует режим секретности.



Как передает корреспондент НТВ Святослав Гордин, отцов и мужей встречают слезами. Лера все это время рисовала для папы, в подарок. Куда он уехал, ее мама решила девочке не говорить, а сама и плакала, и следила за всеми выпусками новостей. Это не первая опасная командировка мужа, но привыкнуть близкие к ним все никак не могут.



Летчики говорят, что не ожидали такого приема в полку. Командование оценивает их работу на отлично, пилоты представлены к наградам. Все поставленные задачи выполнены. В Сирии пилоты штурмовиков следили за соблюдением перемирия, проводили мониторинг.



По данным российского Минобороны, из Сирии в пункты постоянной дислокации продолжает возвращаться авиационная техника, летчики, техники и военные медики. Прежде, по официальным данным, в Россию вернулись 27 самолетов и вертолетов, пилоты, врачи и военнослужащие военной полиции Южного военного округа.