Под Красноярском подросток выпрыгнул из окна полицейского участка и погиб

В Красноярском крае подозреваемый в грабеже подросток погиб при попытке сбежать из отделения полиции через окно.
Как сообщается на сайте СУ СКР по региону, 17-летнего подростка задержали в городе Зеленогорске в ночь на 4 июля. Парня заподозрили в грабеже и доставили в полицию. Там подросток напал на полицейского, и стражам порядка пришлось надеть на него наручники. Через два часа задержанный успокоился, наручники сняли, и полицейский отлучился, оставив его в коридоре.
В это время подросток ворвался в один из кабинетов, на окнах которого не было решеток, и выпрыгнул со второго этажа. При этом он ударился головой об асфальт. Травма оказалась смертельной.
После случившегося возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей смерть по неосторожности.
В это время подросток ворвался в один из кабинетов, на окнах которого не было решеток, и выпрыгнул со второго этажа. При этом он ударился головой об асфальт. Травма оказалась смертельной.
После случившегося возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей смерть по неосторожности.
Комментарии