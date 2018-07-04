    Под Красноярском подросток выпрыгнул из окна полицейского участка и погиб

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    Под Красноярском подросток выпрыгнул из окна полицейского участка и погиб

    Под Красноярском подросток выпрыгнул из окна полицейского участка и погиб

    В Красноярском крае подозреваемый в грабеже подросток погиб при попытке сбежать из отделения полиции через окно.

    Как сообщается на сайте СУ СКР по региону, 17-летнего подростка задержали в городе Зеленогорске в ночь на 4 июля. Парня заподозрили в грабеже и доставили в полицию. Там подросток напал на полицейского, и стражам порядка пришлось надеть на него наручники. Через два часа задержанный успокоился, наручники сняли, и полицейский отлучился, оставив его в коридоре.

    В это время подросток ворвался в один из кабинетов, на окнах которого не было решеток, и выпрыгнул со второго этажа. При этом он ударился головой об асфальт. Травма оказалась смертельной.

    После случившегося возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей смерть по неосторожности.

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