Раненых не трогать: как очевидцы ДТП «добивают» пострадавших

Заложником непредвиденных обстоятельств оказался байкер из Казани. Он попал в ДТП, упал с мотоцикла, а когда на помощь пришли очевидцы, доверился им. Зря, как выяснилось.

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Свидетели ДТП сделали только хуже, и теперь Павел Сергиенко вынужден лечить перелом позвоночника. Все потому что его пытались оттащить в сторону от дороги и тем самым усугубили травму. На очевидцев Сергиенко не злится, теперь, правда, пытается объяснить другим на своем примере, что лучшее — враг хорошего. И это не единственный подобный случай.



Когда бездействие является спасением, а поспешность — смерти подобно, разбирался корреспондент НТВ Антон Талпа.



И правда — благими намерениями дорога в ад вымощена, убедился на собственном примере байкер Павел Сергиенко. Он угодил в ДТП (камера записала момент аварии) и упал с мотоцикла. Как часто бывает в таких случаях, первыми на помощь пришли очевидцы. Да вот сделали только хуже: начали поднимать пострадавшего на ноги, не понимая, что у него переломы.



Павел Сергиенко, байкер: «Ну, я пока на адреналине. Встаю. Руки-ноги не чувствую. Но этим все и закончилось. Надо было меня поднимать или нет? Может быть мне надо было полежать. Но потом результат. С корсетиком приходится ходить!»



И это еще можно сказать, что легко отделался: хотя бы не прикован к постели. Но, конечно, уж точно из-за безграмотных действий очевидцев ему теперь до конца жизни нужно соблюдать щадящий режим. И возрастом, объяснили врачи, травмированный позвоночник будет все чаще напоминать о себе. Сейчас главный его маршрут — от дома до больницы. Подробнее — в репортаже НТВ.