Глава СК взял на контроль дело о парализованном после операции ребенке

Глава Следственного комитета Александр Быстрыкин взял на личный контроль расследование обстоятельств лечения семилетнего Паши Баулина, которого парализовало после операции в Курганской клинике.

С самого рождения у мальчика серьезное заболевание костной системы, ему провели восемь сложнейших хирургических вмешательств за границей. С помощью металлоконструкции скорректировали позвоночник. И результат был впечатляющим — Паша понемногу начал ходить. Нужна была еще одна, девятая операция, но в этот раз денег не хватило и родителям посоветовали клинику в Кургане, заверив, что всё пройдет по высшему разряду. Однако после операции Пашу парализовало.



Светлана Васильева, мать Паши Баулина: «Пашу прооперировали дважды в один день. Первая операция была с утра. Когда ребенок очнулся и они поняли, что отказали ноги, они его еще раз прооперировали».



Врожденное заболевание Паши, конечно, очень серьезное, и мальчик должен был находиться под постоянным вниманием ортопедов. Впрочем, внутренние органы работали нормально, и то, что он будет ходить, ни у кого не вызывало сомнений. Теперь же все, что ниже подмышек, парализовано. Более того, в почках образовались камни, начались проблемы с легкими, стало тяжело дышать. В процессе операции в Кургане, говорит мать, пострадала нервная система, с которой раньше проблем не было. Другие специалисты объяснили ей, что медики могли повредить спинной мозг и травмировать крупный сосуд — артерию Адамкевича.



Так ли это — станет известно после медицинской экспертизы. О том, чтобы сыщики провели ее как можно скорее, мать больного мальчика попросила лично у главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Он пригласил женщину, чтобы понять, не затягивается ли ход расследования. Обещал помочь во всем разобраться и взял дело на личный контроль. А консультацию по медицинским вопросам семья получит у известного российского педиатра Леонида Рошаля.



Пока в уголовном деле об услугах, не отвечающих требованиям безопасности, нет обвиняемых. Но мать пострадавшего мальчика настаивает на наказании виновных и, разумеется, компенсации. Деньги семье сейчас очень нужны. Ведь для того, чтобы сделать жизнь Паши хотя бы немного легче, нужны постоянные курсы реабилитации и дорогое лечение. Врачи говорят, что снова поставить семилетнего ребенка на ноги теперь сможет только чудо, передает корреспондент НТВ Анастасия Щапова.