В Иркутске киллеры на глазах у прохожих убили криминального авторитета: видео

Погоня, которая закончилась стрельбой, произошла в Иркутске. Бизнесмен за рулем иномарки пытался скрыться от вооруженных преследователей на внедорожниках. Не смог — был смертельно ранен.

Сейчас район, где произошло нападение, оцеплен: там работают криминалисты и следователи. Какие версии они рассматривают, узнал корреспондент НТВ Илья Ушенин.



Кадры расстрела иномарки случайно снял на регистратор один из водителей, проезжавший мимо. На записи видно, как автолюбители в замешательстве притормаживают, кто-то бежит по обочине, а затем раздаются несколько выстрелов.



На записи камеры наблюдения видно, как белую иномарку буквально зажимают в угол два черных внедорожника без госномеров. Toyota потеряла управление и врезалась в дерево. Затем один из преследователей открывает по автомобилю огонь. Мужчина, который был за рулем, скончался.



Лилия Рудакова, очевидец: «Как-то все быстро, моментально. Они из машины вышли, стреляли. Я видела троих, они ушли, а больше не знаю».



Во время перестрелки под ударом оказались и «Жигули» 6-й модели: машину развернуло прямо на встречной. Водитель «шестерки» тоже получил травмы, сейчас он — один из главных свидетелей убийства, и именно его показания могут послужить какой-то зацепкой. Спустя несколько часов после ЧП на месте продолжают работать следователи, они пытаются выяснить, что послужило причиной трагедии и ищут других свидетелей.



На месте расстрела сыщики обнаружили пистолет, но кому он принадлежит, пока неясно. В салоне автомобиля нашли черный чехол, такие часто используются для перевозки охотничьего оружия.



По некоторым данным, погибший мужчина — местный криминальный авторитет, который был одним из лидеров преступного мира Иркутска. И, судя по всему, его убийство планировалось заранее: на все у киллеров ушло не больше минуты. Затем стрелка подобрал автомобиль подельников, и все подозреваемые беспрепятственно скрылись.



Сейчас в городе объявлен план «Перехват».