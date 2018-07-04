Песков отказался вступать в дискуссию о повторении кризиса 1998 года

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения аналитиков Bank of America об угрозе повторения кризиса 1998 года.
Отвечая на вопрос журналиста о том, как в Кремле относятся к заявлениям экспертов банка Америки о возможном масштабном кризисе, представитель президента России отметил, что не знает, чем именно они руководствовались при составлении своих прогнозов. «Поэтому я не стал бы вступать с ними в какую-то дискуссию», — пояснил он.
Ранее аналитики Bank of America обнародовали исследование, в котором говорится о возможном повторении мирового кризиса 1998 года. Эксперты отметили, что сильный доллар вновь оказывает давление на развивающиеся рынки, а динамика на мировом фондовом рынке сходна с той, что наблюдалась перед событиям 20-летней давности, когда в азиатском регионе произошел экономический кризис, а в России — дефолт.
В частности, они обратили внимание на «устойчивый рост в США, сглаживание кривой доходности облигаций и сокращающиеся рынки развивающихся стран». По их мнению всё это напоминает тенденции, схожие с теми, которые наблюдались в конце 1990-х годов.
Ранее аналитики Bank of America обнародовали исследование, в котором говорится о возможном повторении мирового кризиса 1998 года. Эксперты отметили, что сильный доллар вновь оказывает давление на развивающиеся рынки, а динамика на мировом фондовом рынке сходна с той, что наблюдалась перед событиям 20-летней давности, когда в азиатском регионе произошел экономический кризис, а в России — дефолт.
В частности, они обратили внимание на «устойчивый рост в США, сглаживание кривой доходности облигаций и сокращающиеся рынки развивающихся стран». По их мнению всё это напоминает тенденции, схожие с теми, которые наблюдались в конце 1990-х годов.
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