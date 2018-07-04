«Табакерка» сменит название в новом сезоне

Московский
Театр-студия под руководством Олега Табакова («Табакерка») в новом сезоне сменит название.
С нового сезона театр будет официально носить имя своего основателя и называться «Театр Олега Табакова».
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе театра, в связи переименованием появится новый логотип.
Отметим, что 33-й сезон откроется 4 сентября.
Ранее переименовать «Табакерку», основанную в 1987 году Олегом Табаковым, предлагал новый худрук театра Владимир Машков. Он выступал за переименование в «Театр Олега Табакова».
Напомним, основатель и художественный руководитель театра Олег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни. В апреле в должность нового худрука «Табакерки» вступил Владимир Машков.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе театра, в связи переименованием появится новый логотип.
Отметим, что 33-й сезон откроется 4 сентября.
Ранее переименовать «Табакерку», основанную в 1987 году Олегом Табаковым, предлагал новый худрук театра Владимир Машков. Он выступал за переименование в «Театр Олега Табакова».
Напомним, основатель и художественный руководитель театра Олег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни. В апреле в должность нового худрука «Табакерки» вступил Владимир Машков.
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