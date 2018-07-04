«Маша и медведи» стали гостями «Квартирника НТВ у Маргулиса»

Каждую субботу у телезрителей НТВ есть возможность побывать на закрытом «Квартирнике», где звучит только качественная музыка в живом исполнении. В этот раз в гости к Евгению Маргулису придёт группа «Маша и медведи».
«Маша и Медведи» — российская рок-группа, образованная в 1997 году Марией Макаровой. На «Квартирнике» они исполнят лучшие песни специально для телезрителей НТВ.
Съёмки программы стали для Евгения Маргулиса знакомством с Марией Макаровой, ведь до этого им нигде не приходилось встречаться. Евгений признается, что во время одного из вечеров с друзьями дети принесли и включили запись группы «Маша и медведи». Правда, серьезная заинтересованность творчеством музыкальной команды пришла позднее.
Сама же солистка группы вспомнит, как начинался её творческий путь, расскажет, в каких группах она играла в Краснодаре и как приехала в Москву.
Конечно, хозяин «Квартирника» не оставит без внимания вопрос влияния творчества именитых музыкальных коллективов на вкусы и работу вокалистки. Мария, отвечая ведущему, поделится историей, как отец записывал ей композиции определённых групп. Основательница музыкальной команды расскажет, что любила «Кино», The Rolling Stones, Led Zeppelin. Кроме того, Мария вспомнит свой опыт работы на радио.
Во время представления Марией музыкантов Евгений поделится историей своего знакомого «великого барабанщика» о том, как тот бросил пить и что произошло дальше.
Евгений и его гости обсудят возвращение на сцену после длительного перерыва и задумаются, почему музыкальный коллектив работает без продюсера.
Евгений Маргулис: «Играют круто, песни отличные, и конечно, это гимны определенной группы людей. Они не растеряли своего молодежного нахальства, и естественно, как мы не могли их пригласить к себе на „Квартирник“? Так что вытряхивайтесь из синеньких юбочек и бегом к экрану!».
Смотрите «Квартирник НТВ у Маргулиса» с группой «Маша и медведи» в ночь с 7 на 8 июля в 02:05.
Съёмки программы стали для Евгения Маргулиса знакомством с Марией Макаровой, ведь до этого им нигде не приходилось встречаться. Евгений признается, что во время одного из вечеров с друзьями дети принесли и включили запись группы «Маша и медведи». Правда, серьезная заинтересованность творчеством музыкальной команды пришла позднее.
Сама же солистка группы вспомнит, как начинался её творческий путь, расскажет, в каких группах она играла в Краснодаре и как приехала в Москву.
Конечно, хозяин «Квартирника» не оставит без внимания вопрос влияния творчества именитых музыкальных коллективов на вкусы и работу вокалистки. Мария, отвечая ведущему, поделится историей, как отец записывал ей композиции определённых групп. Основательница музыкальной команды расскажет, что любила «Кино», The Rolling Stones, Led Zeppelin. Кроме того, Мария вспомнит свой опыт работы на радио.
Во время представления Марией музыкантов Евгений поделится историей своего знакомого «великого барабанщика» о том, как тот бросил пить и что произошло дальше.
Евгений и его гости обсудят возвращение на сцену после длительного перерыва и задумаются, почему музыкальный коллектив работает без продюсера.
Евгений Маргулис: «Играют круто, песни отличные, и конечно, это гимны определенной группы людей. Они не растеряли своего молодежного нахальства, и естественно, как мы не могли их пригласить к себе на „Квартирник“? Так что вытряхивайтесь из синеньких юбочек и бегом к экрану!».
Смотрите «Квартирник НТВ у Маргулиса» с группой «Маша и медведи» в ночь с 7 на 8 июля в 02:05.
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