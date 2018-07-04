Телеканал НТВ приступил к съёмкам сериала «Чернобыль»

В Белоруссии стартовали съёмки нового масштабного проекта телеканала НТВ «Чернобыль». Это первый многосерийный художественный фильм, восстанавливающий историческую хронологию аварии и рассказывающий о героических буднях ликвидаторов её последствий. Главные роли в картине исполнят Надежда Михалкова и Игорь Петренко.
Действие сериала разворачивается с апреля по декабрь 1986 года. Украинскому отделу КГБ СССР становится известно об интересе, проявляемом иностранными спецслужбами к Чернобыльской атомной электростанции. Для установления местонахождения на территории Припяти опытного сотрудника ЦРУ Альберта Ленца (Дмитрий Ульянов), которого подозревают в шпионаже, в город прибывает подполковник военной контрразведки Андрей Николаев (Игорь Петренко).
«Идея фильма о Чернобыле появилась ещё пять лет назад, — рассказывает режиссёр проекта Алексей Мурадов. — Этот многосерийный телефильм расскажет зрителям о том, что именно тогда произошло. Наша история охватит несколько периодов: за несколько часов до взрыва, сам взрыв и несколько месяцев спустя. Мы достаточно подробно покажем, что было. Про человеческие судьбы в первую очередь. В проекте будет много драматических и трагических линий».
Съёмки сериала пройдут в Беларуси и охватят множество городов: Минск, Мозырь, Хотимск, Слуцк, Молодечно, Турец-Бояры и другие города, расположенные в самых разных уголках Беларуси. Создатели уделили особое внимание выбору локаций и нашли места, где время, кажется, остановилось в 80-х годах. Зрителей ждёт путешествие в советское время, когда спокойную жизнь целого города навсегда изменила страшная трагедия.
«Идея фильма о Чернобыле появилась ещё пять лет назад, — рассказывает режиссёр проекта Алексей Мурадов. — Этот многосерийный телефильм расскажет зрителям о том, что именно тогда произошло. Наша история охватит несколько периодов: за несколько часов до взрыва, сам взрыв и несколько месяцев спустя. Мы достаточно подробно покажем, что было. Про человеческие судьбы в первую очередь. В проекте будет много драматических и трагических линий».
Съёмки сериала пройдут в Беларуси и охватят множество городов: Минск, Мозырь, Хотимск, Слуцк, Молодечно, Турец-Бояры и другие города, расположенные в самых разных уголках Беларуси. Создатели уделили особое внимание выбору локаций и нашли места, где время, кажется, остановилось в 80-х годах. Зрителей ждёт путешествие в советское время, когда спокойную жизнь целого города навсегда изменила страшная трагедия.
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