Телеканал НТВ приступил к съёмкам сериала «Чернобыль»

В Белоруссии стартовали съёмки нового масштабного проекта телеканала НТВ «Чернобыль». Это первый многосерийный художественный фильм, восстанавливающий историческую хронологию аварии и рассказывающий о героических буднях ликвидаторов её последствий. Главные роли в картине исполнят Надежда Михалкова и Игорь Петренко.

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