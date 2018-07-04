    Природные пожары в штате Колорадо уничтожили более 100 домов. США, лесные пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПриродные пожары в штате Колорадо уничтожили более 100 домов

    Природные пожары в штате Колорадо уничтожили более 100 домов

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    Природные пожары в штате Колорадо уничтожили более 100 домов

    Природные пожары в штате Колорадо уничтожили более 100 домов

    Природные пожары в штате Колорадо уничтожили более 100 домов

      В горных районах американского штата Колорадо бушуют сильные природные пожары.

      Уже сгорели более 100 домов, теперь огонь угрожает еще двум тысячам городских построек. Жителей срочно эвакуируют. Площадь, охваченная огнем, огромна — более 230 квадратных километров. Тушению мешает сухая жаркая погода и сильные порывы ветра.

      Причиной возгорания считают человеческий фактор. Полиция уже арестовала 52-летнего датчанина. Он сознался, что за день до большого пожара развел костер в неположенном месте, чтобы сжечь мусор.

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