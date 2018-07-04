Природные пожары в штате Колорадо уничтожили более 100 домов

В горных районах американского штата Колорадо бушуют сильные природные пожары.

Уже сгорели более 100 домов, теперь огонь угрожает еще двум тысячам городских построек. Жителей срочно эвакуируют. Площадь, охваченная огнем, огромна — более 230 квадратных километров. Тушению мешает сухая жаркая погода и сильные порывы ветра.



Причиной возгорания считают человеческий фактор. Полиция уже арестовала 52-летнего датчанина. Он сознался, что за день до большого пожара развел костер в неположенном месте, чтобы сжечь мусор.