    У берегов Индонезии затонул пассажирский паром, 30 погибших. Индонезия, паромы, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУ берегов Индонезии затонул пассажирский паром, 30 погибших

    У берегов Индонезии затонул пассажирский паром, 30 погибших

    комментировать
    У берегов Индонезии затонул пассажирский паром, 30 погибших

    У берегов Индонезии затонул пассажирский паром, 30 погибших

    У берегов Индонезии затонул пассажирский паром, 30 погибших

      В Индонезии опрокинулся паром, на борту которого находились 140 пассажиров и около 20 членов экипажа.

      Надувных лодок и спасательных жилетов на всех не хватило. Кто-то прыгал в воду в надежде доплыть до берега, другие хватались за решетки и перила, пытаясь удержаться на тонущем судне и до последнего ждали помощи.

      Спасателям удалось вытащить почти 100 человек, 30 пассажиров погибли. Причиной крушения стали плохие погодные условия. Поднялись высокие волны и сильный ветер, паром накренился на бок и дал течь.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru