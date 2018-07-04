У берегов Индонезии затонул пассажирский паром, 30 погибших

В Индонезии опрокинулся паром, на борту которого находились 140 пассажиров и около 20 членов экипажа.

104 Индонезия

паромы

смерть

Надувных лодок и спасательных жилетов на всех не хватило. Кто-то прыгал в воду в надежде доплыть до берега, другие хватались за решетки и перила, пытаясь удержаться на тонущем судне и до последнего ждали помощи.



Спасателям удалось вытащить почти 100 человек, 30 пассажиров погибли. Причиной крушения стали плохие погодные условия. Поднялись высокие волны и сильный ветер, паром накренился на бок и дал течь.