На изрисовавшего памятник в Москве английского фаната завели дело

В отношении английского фаната, разрисовавшего памятник Фёдору Черенкову в Москве, возбуждено дело об административном правонарушении.
Зарубежного болельщика ждет ответственность по статье «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований», сообщили в столичном главке МВД. Она предусматривает штраф в размере до 10 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 160 часов.
Кроме того, 20-летнему фанату могут запретить посещать официальные спортивные соревнования на срок до 3 лет.
Напомним, ранее сообщалось, что 20-летний Холл Руфус написал красной краской слово England (Англия) на памятнике прославленному футболисту Фёдору Черенкову. Монумент установлен у стадиона «Спартак» («Открытие Арена»), где накануне играли сборные Англии и Колумбии.
Позднее болельщик-вандал был задержан. Он принес извинения и заявил, что ему стыдно за свою выходку. Что же касается надписи на памятнике, то, по некоторым данным, ее смыли другие английские болельщики.
Кроме того, 20-летнему фанату могут запретить посещать официальные спортивные соревнования на срок до 3 лет.
Напомним, ранее сообщалось, что 20-летний Холл Руфус написал красной краской слово England (Англия) на памятнике прославленному футболисту Фёдору Черенкову. Монумент установлен у стадиона «Спартак» («Открытие Арена»), где накануне играли сборные Англии и Колумбии.
Позднее болельщик-вандал был задержан. Он принес извинения и заявил, что ему стыдно за свою выходку. Что же касается надписи на памятнике, то, по некоторым данным, ее смыли другие английские болельщики.
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