Роспотребнадзор определил регионы с самым грязным воздухом

Бурятия возглавила антирейтинг российских регионов с самым грязным воздухом.
За Бурятией следуют Хабаровский край, Иркутская область и Красноярский край. А пятую строчку антирейтинга, составленного Роспотребнадзором, разделили Курская область и Крым.
Годом ранее самый грязный воздух был в Иркутской области (теперь третья), на втором месте находилась лидирующая теперь Бурятия, а замыкала тройку Курская область (теперь пятая).
Что же касается регионов с лучшими показателями, то тут лидерство за Магаданской областью и Чечней, сообщают «Известия».
При этом эксперты отметили, что данные о загрязненности воздуха в Крыму не касаются курортных зон. Также подчеркивается, что в целом по стране за последние шесть лет показатели улучшились почти вдвое.
Годом ранее самый грязный воздух был в Иркутской области (теперь третья), на втором месте находилась лидирующая теперь Бурятия, а замыкала тройку Курская область (теперь пятая).
Что же касается регионов с лучшими показателями, то тут лидерство за Магаданской областью и Чечней, сообщают «Известия».
При этом эксперты отметили, что данные о загрязненности воздуха в Крыму не касаются курортных зон. Также подчеркивается, что в целом по стране за последние шесть лет показатели улучшились почти вдвое.
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