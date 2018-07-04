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    Роспотребнадзор определил регионы с самым грязным воздухом

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    Роспотребнадзор определил регионы с самым грязным воздухом

    Роспотребнадзор определил регионы с самым грязным воздухом

    Бурятия возглавила антирейтинг российских регионов с самым грязным воздухом.

    За Бурятией следуют Хабаровский край, Иркутская область и Красноярский край. А пятую строчку антирейтинга, составленного Роспотребнадзором, разделили Курская область и Крым.

    Годом ранее самый грязный воздух был в Иркутской области (теперь третья), на втором месте находилась лидирующая теперь Бурятия, а замыкала тройку Курская область (теперь пятая).

    Что же касается регионов с лучшими показателями, то тут лидерство за Магаданской областью и Чечней, сообщают «Известия».

    При этом эксперты отметили, что данные о загрязненности воздуха в Крыму не касаются курортных зон. Также подчеркивается, что в целом по стране за последние шесть лет показатели улучшились почти вдвое.

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