На набережной в Тюмени нашли радиоактивный гранит

В Тюмени на набережной реки Туры эпидемиологи обнаружили радиационное загрязнение.
Специалисты областного Центра гигиены и эпидемиологии выявили радиационные загрязнения в нескольких точках берегового склона и бордюрного камня, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Отмечается, что проверка проводилась после того, как в Роспотребнадзор обратились горожане, которые рассказали, что гранит на набережной является источником повышенного радиационного фона.
Однако после проверки в Роспотребнадзоре заявили, что опасности и угрозы для жизни и здоровья населения нет, а «мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на пешеходной зоне не превышает предельно допустимые уровни, установленные требованиями СанПиН».
Кроме того, ведомство выдало предписание управлению строительства города до конца июля заменить гранитные плиты и бордюр. После этого будет проведен повторный радиационный контроль.
Отмечается, что проверка проводилась после того, как в Роспотребнадзор обратились горожане, которые рассказали, что гранит на набережной является источником повышенного радиационного фона.
Однако после проверки в Роспотребнадзоре заявили, что опасности и угрозы для жизни и здоровья населения нет, а «мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на пешеходной зоне не превышает предельно допустимые уровни, установленные требованиями СанПиН».
Кроме того, ведомство выдало предписание управлению строительства города до конца июля заменить гранитные плиты и бордюр. После этого будет проведен повторный радиационный контроль.
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